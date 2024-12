1 Auf schneeglatter Fahrbahn hat es gekracht. (Symbolfoto) Foto: Eberhard – stock.adobe.com

Auf schneeglatter Fahrbahn war ein 25-Jähriger zu schnell unterwegs.









Auf der A 81 bei Rottweil ist es am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in Fahrtrichtung Singen zu einem Unfall gekommen. Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer war laut Polizeimitteilung in Anbetracht der schneeglatten Straße zu schnell unterwegs.