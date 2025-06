Eine 36-Jährige ist am Sonntagmittag mit ihrem Seat aus Unachtsamkeit auf der A 81 in die Mittelschutzplanke geprallt.

Bei einem Unfall auf der A 81 ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.

Laut Polizeiangaben fuhr eine 36-Jährige mit einem Seat Alhambra in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Rottenburg wollte sie die Autobahn verlassen, kam jedoch kurz vor der Abfahrt aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. In der Folge geriet sie in den Grünstreifen und stieß aufgrund starken Gegenlenkens anschließend mehrfach in die Mittelschutzplanke.

Dabei entstand an dem Seat ein Blechschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Beschädigungen an der Schutzplanke dürften bei rund 2.000 Euro liegen.