Unfall bei Rottenburg: 22-Jährige kommt mit Auto von Straße ab und überschlägt sich

1 Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der L 356 zwischen Baisingen und Vollmaringen hat sich eine 22-Jährige mit ihrem Auto überschlagen.









Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 6.45 Uhr auf der Landstraße von Vollmaringen herkommend in Richtung Baisingen unterwegs, als sie kurz nach der Kreisgrenze zu weit nach rechts und in das Bankett geriet. Daraufhin kam sie weiter nach rechts auf den Grünstreifen und in den Graben. Das Auto überschlug sich und kam quer zur ursprünglichen Fahrtrichtung mit der Front auf der Straße zum Stehen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine kurze Unachtsamkeit die Ursache für den Unfall.