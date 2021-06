1 Der Mann wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von seiner Honda geworfen und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. (Symbolbild) Foto: Sebastian Buck

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L 442 zwischen Roßwangen und Dotternhausen ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Balingen - Gegen 12.50 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem VW Golf in Richtung B 27 unterwegs und bog auf Höhe des Sportplatzes Roßwangen nach links ab. Dabei kam es zur frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Mann wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von seiner Honda geworfen und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Golf-Fahrer verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge rund 7000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis zirka 16.15 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.