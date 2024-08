Ein betrunkener Traktorfahrer hat am Mittwochnachmittag einen schadensträchtigen Unfall auf der L 415 bei Rosenfeld verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 52-Jährige gegen 16.40 Uhr mit einem Traktor von einem Feldweg herkommend die Landstraße zwischen Bickelsberg und Brittheim überqueren. Dabei stieß er gegen das Heck eines in Richtung Brittheim fahrenden Mercedes einer 51-jährigen Frau.

Während an dem Traktor lediglich geringer Schaden entstand, beläuft sich der Schaden am Mercedes auf etwa 20.000 Euro, so die Polizei.

Mit über zwei Promille unterwegs

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholfahne bei dem 52-Jährigen fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Neben einer Blutprobe musste der Unfallverursacher seinen Führerschein abgeben.