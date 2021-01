Unfall bei Rötenberg Drei Jungs helfen verletztem Schlittenfahrer

Aichhalden-Rötenberg - Manchmal kann es (für andere) durchaus nützlich sein, wenn Kinder die von ihren Eltern vorgegebene Uhrzeit fürs nach Hause kommen nicht ganz so pünktlich nehmen. Vor ein paar Tagen vergnügten sich Paul, Simon und Cedric am Rötenberger Rodelbuckel unterhalb des Friedhofs beim Schlittenfahren. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit gegen 17.30 Uhr passierte Folgendes, wie der elfjährige Cederik bei der kleinen Feierstunde in der Rötenberger Ortsverwaltung nach Aufforderung des Bürgermeisters schilderte:

"Ein Vater fuhr mit einer kleinen Tochter auf einem Rodelschlitten über eine kleine Schanze und stürzte dabei. Als das Mädchen geweint und geschrien hat, sind wir an die Unfallstelle hinuntergerannt. Da sahen wir, dass dem Mann etwas Schlimmes passiert war. Er hatte am Bein einen offenen Bruch. Wir haben versucht, das Bein provisorisch zu schienen und ihn mit unseren Jacken zugedeckt, damit er nicht friert."