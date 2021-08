1 Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock

Bei einem Unfall nahe Rangendingen sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden.

Rangendingen - Ein 17-jähriger Skoda-Fahrer wollte zwischen Höfendorf und der Einmündung zur L 410 aus einem landwirtschaftlichen Weg auf die Kreisstraße 7155 einfahren. Dabei übersah er einen auf der Kreisstraße fahrenden Audi einer 42-Jährigen und ihrer 16-jährigen Beifahrerin.

Durch die Wucht der Kollision überschlug sich das Auto des 17-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen, während der Audi von der Fahrbahn in den angrenzenden Straßengraben geschleudert wurde.

25.000 Euro Sachschaden

Der Unfallverursacher und sein ebenfalls 17-jähriger Beifahrer sowie die Insassen des Audi konnten ihre Fahrzeuge mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.