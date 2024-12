Schon wieder hat es einen Unfall auf der L 404 nahe Pfalzgrafenweiler gegeben. Ein Rollerfahrer ist am Freitagnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Rettungshubschrauber ist am Freitagnachmittag nahe der L 404 bei Pfalzgrafenweiler gelandet. Grund war ein Unfall, bei dem ein 19-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt wurde.

Laut Polizeiangaben war der 19-Jährige gegen 14 Uhr auf der L 404 in Richtung Freudenstadt unterwegs, als ihm von einer 84-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen wurde. Wie die Polizei berichtet, hatte die aus Richtung Kälberbronn kommende Frau versucht, die L 404 Richtung Durrweiler zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar den Motorroller.

Der Rollerfahrer konnte laut Polizei zwar noch abbremsen, prallte aber dennoch gegen die Fahrertür des Mercedes. Der junge Mann erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nachdem die Rettungskräfte alarmiert worden waren, landete auch ein Rettungshubschrauber nahe der Unfallstelle. Als sich jedoch zeigte, dass der Rollerfahrer vom Rettungsdienst versorgt werden konnte, hob der Hubschauber wieder ab, wie die Polizei berichtet. Ins Krankenhaus gebracht wurde der Mann stattdessen mit einem Rettungswagen.

Wie die Polizei am Montag vermeldet, entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Immer wieder schwere Unfälle am Durrweiler Kreuz

Immer wieder kommt es an der Kreuzung – dem sogenannten Durrweiler Kreuz – zu teils schweren Unfällen. Erst im März forderte ein Zusammenstoß an der selben Stelle zwei Todesopfer.

Die Kreuzung gilt der Polizei mittlerweile all Unfallhäufungsstelle. Im Sommer wurden Schilder aufgestellt, um vor der erhöhten Unfallgefahr zu warnen. Auch wurden mehrere Verkehrsschilder versetzt, damit Autofahrer an der Kreuzung die Straße besser einsehen können. Langfristig soll an der Stelle ein Kreisverkehr gebaut werden.