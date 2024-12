Unfall bei Pfalzgrafenweiler: Rollerfahrer offenbar doch schwer verletzt

1 Ein Motorroller und ein Auto sind am Freitag nahe Pfalzgrafenweiler zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Kara - stock.adobe.com

Bei dem Zusammenstoß am Freitag auf der L 404 bei Pfalzgrafenweiler wurde der beteiligte Rollerfahrer offenbar doch schwer verletzt. Das berichtet nun die Polizei. Zuvor war noch davon ausgegangen worden, dass der Mann sich nur leichte Verletzungen zugezogen hatte.









Der Unfall, zu dem es am Freitagnachmittag nahe Pfalzgrafenweiler kam, war wohl schwerwiegender als zunächst angenommen. Noch am Freitag hatte die Polizei berichtet, dass der am Unfall beteiligte Rollerfahrer nur leicht verletzt wurde.