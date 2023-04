Brand-Drama am Ostersonntag Lahrer Altbürgermeister Joachim Heil erliegt seinen Verletzungen

Der Lahrer Altbürgermeister Joachim Heil hat ein Feuer am Ostersonntag in seinem Haus nicht überlebt. Erst in der Vorwoche hatte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. OB Markus Ibert zeigt sich bestürzt.