1 Der gekippte Laster landete neben der Landstraße. Foto: SDMG/Schulz

Zu einem Verkehrsunfall mit einem gekippten Lastwagen kam es Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der L 1362 zwischen dem Industriegebiet ING-Park Nagold und Oberjettingen.









Nach ersten Informationen war der Fahrer eines 40 Tonners in Richtung Oberjettingen unterwegs, wo er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das dortige Bankett fuhr und dabei umkippte, der Lkw blieb auf der Beifahrerseite in einer Wiese liegen.