Bikerin schwer verletzt in Klinik geflogen

1 Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall in Neuweiler ist am Dienstag eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden.















Neuweiler - Wie die Polizei mitteilt, war ein 75-Jähriger auf der Würzbacherstraße in Richtung Agenbach unterwegs. Als er gegen 16.20 Uhr an der Einmündung zur Blumenstraße nach links abbog, übersah er das Motorrad der vorfahrtsberechtigten 50-Jährigen. Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.