Inzidenz stabil unter 35 Ab Dienstag weitere Lockerungen im Zollernalbkreis

Der Zollernalbkreis hat am Montag, 14. Juni, den Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten. Laut Landratsamt treten deshalb ab Dienstag, 15. Juni, weitere Lockerungen in Kraft.