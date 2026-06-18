Unfall bei Nagold: Verursacher wird bei Kollision auf L362 schwer verletzt

4 Unfall auf der L362 an der Einmündung Herrenberger Straße. Foto: Katzmaier 4 Bilder - Fotostrecke öffnen Bei einer Kollision zweier Autos am Donnerstagvormmitag auf der L362 bei Nagold wurde der Fahrer eines Wagens schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden.







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Zu dem schweren Unfall kam es nach den ersten Erkenntnissen, weil der Fahrer eines Taxis von der Herrenberger Straße kommend entgegen der dortigen Rechtsabbiegerregelung nach links in die Landesstraße einfuhr. Dabei hat er zudem offenbar nicht angehalten und war direkt in die Fahrbahn eines aus Fahrtrichtung Jettingen kommenden Autos geraten. Dieser soll keine Chance mehr zum Verhindern des Zusammenstoßes gehabt haben.