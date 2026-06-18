Unfall bei Nagold: Verursacher wird bei Kollision auf L362 schwer verletzt
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Unfall auf der L362 an der Einmündung Herrenberger Straße. Foto: Katzmaier

Bei einer Kollision zweier Autos am Donnerstagvormmitag auf der L362 bei Nagold wurde der Fahrer eines Wagens schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zu dem schweren Unfall kam es nach den ersten Erkenntnissen, weil der Fahrer eines Taxis von der Herrenberger Straße kommend entgegen der dortigen Rechtsabbiegerregelung nach links in die Landesstraße einfuhr. Dabei hat er zudem offenbar nicht angehalten und war direkt in die Fahrbahn eines aus Fahrtrichtung Jettingen kommenden Autos geraten. Dieser soll keine Chance mehr zum Verhindern des Zusammenstoßes gehabt haben.

 

Feuerwehr muss Mann bergen

Das regulär auf der Landesstraße fahrende Auto kollidierte mit der Fahrerseite des Taxis. Dessen Fahrer wurde beim Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt. Bevor er von den ihn versorgenden Sanitätern in ein Krankenhaus gefahren werden konnte, musste die Nagolder Feuerwehr Teile des Autos öffnen beziehungsweise auseinandernehmen.

Landesstraße gesperrt

Über den Zustand des zweiten Fahrers war im ersten Moment nichts zu erfahren. Die Polizei war vor Ort beschäftigt, die Daten zusammenzutragen. Die Landesstraße wurde für den Verkehr gesperrt. In der Herrenbergerstraße und den fortführenden Wegen kam es zu stockendem Verkehr und Stauungen.

 