Vom OB zum Bundesminister? Thorsten Frei bleibt Donaueschingen treu

Der ehemalige Oberbürgermeister und CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei hat in der OB-Amtsstube in Donaueschingen viel gelernt. Das kann der Bundespolitiker nun bei seiner Arbeit in Berlin anwenden. Ein alter Wegbegleiter plaudert nun aus dem Nähkästchen.