7 Beide Fahrzeugen haben nach dem Zusammenstoß nur noch Schrottwert. Foto: Marc Eich

Bei einem heftigen Vorfahrtsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Mühlhausen und Schwenningen sind am Dienstagnachmittag sind zwei Menschen verletzt worden. Ihre Fahrzeuge haben Schlimmeres verhindert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Weil eine Autofahrerin am Dienstag gegen 17 Uhr einem anderen Wagen die Vorfahrt genommen hatte, kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Mühlhausen und Schwenningen zu einem heftigen Zusammenstoß.

Die Fahrerin eines Ford Edge war von der B 27 abgefahren und wollte im Bereich der Kreuzung in Richtung Schwenningen abbiegen. Dort übersah sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen Audi, der in Richtung Mühlhausen unterwegs war.

Die beiden wuchtigen Fahrzeuge stießen heftig zusammen, wobei die mutmaßliche Unfallverursacherin in ihrem Wagen eingeschlossen wurde. Die alarmierte Feuerwehr schaffte nach Rücksprache mit dem Notarzt mit schwerem Gerät einen Zugang zur Patientin, in dem beide Türen auf der Fahrerseite entfernt wurden. So war eine schonende Rettung möglich.

Neufahrzeuge verhindern Schlimmeres

Währenddessen versorgte ein weiterer Notarzt den zweiten Unfallbeteiligten. Beide waren alleine in ihren Fahrzeugen. Der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes erklärte vor Ort, dass beide Beteiligten aufgrund der sicheren Neufahrzeuge viel Glück hatten. Sie erlitten ersten Informationen zufolge keine schweren Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung wurden sie dennoch ins Klinikum transportiert.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen der Malteser und der Johanniter, zwei Notärzte, einer davon mit dem Rettungshubschrauber, Feuerwehrkräfte aus Schwenningen, Mühlhausen und Weigheim sowie die Polizei. Die Beamten des Schwenninger Reviers haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zweiter Unfall auf der Bundesstraße 523

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen blieb die Verbindungsstraße über längere Zeit gesperrt. Nur wenige hundert Meter entfernt kam es auf der Bundesstraße 27 vergangene Woche zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-Jähriger gestorben ist.

Noch während die Bergungsmaßnahmen auf der Verbindungsstraße liefen, krachte es auch auf der B 523. Kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich der Auffahrt zur B 27 kam es zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Verletzt wurde hier ersten Angaben zufolge niemand, es kam jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.