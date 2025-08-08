Unfall bei Mötzingen: Eine Fahrerin wird bei Kollision schwer verletzt
Eines der Unfallautos landete auf der Leitplanke, das andere in der Wiese. Foto: Katzmaier

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Mötzingen und Bondorf wurde am Freitagmittag eine Beteiligte sehr schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 1052 zwischen Bondorf und Mötzingen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hielt sich aufgrund der laufenden Angehörigenverständigung mit den Details zu den Beteiligten zurück. Die Fahrerin eines der beiden beteiligten Autos wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

 

Wahrscheinlich Gegenverkehr übersehen

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau, die in Fahrtrichtung Mötzingen unterwegs war, in einen Feldweg einbiegen. Dabei hatte sie offenbar das entgegenkommende Auto übersehen, mit dem sie in der Folge frontal zusammenstieß. Weitere Details möchte die Polizei noch nachreichen.

 