Unfall bei Mötzingen: Eine Fahrerin wird bei Kollision schwer verletzt

Ein Best-of aus 10 Jahren Praxis Dr. Oliver Mayer

Spritzen, Tabletten, Untersuchungen - so wirklich gerne geht wohl kaum jemand zum Arzt. Praxisbesuche sind eher eine lästige Notwendigkeit, wenn man krank ist und sich elend fühlt. Allerdings sollte sich Dr. Oliver Mayer Sor-gen machen, dass ein Besuch bei ihm für manche zum Hobby werden könnte. Seit zehn Jahren führt der Allgemeinmediziner mittlerweile seine eigene Praxis in Nagold. Dabei überzeugt er nicht nur mit fachlicher Kompetenz, sondern vor allem mit seiner einmaligen Art. Mit Freundlichkeit, Offenheit und einer gehörigen Portion Humor nimmt er seinen Patienten jegliche Angst vor dem Arzttermin. Was ist da schon ein kleiner Piecks?