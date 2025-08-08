Unfall bei Mötzingen: Eine Fahrerin wird bei Kollision schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwischen Mötzingen und Bondorf wurde am Freitagmittag eine Beteiligte sehr schwer verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße 1052 zwischen Bondorf und Mötzingen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hielt sich aufgrund der laufenden Angehörigenverständigung mit den Details zu den Beteiligten zurück. Die Fahrerin eines der beiden beteiligten Autos wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Sie war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.