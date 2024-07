Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Autofahrer, der am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 33 auf Höhe Mönchweiler einen Unfall verursacht hat.

Nach einem Unfall auf der B 33 bei Mönchweiler am Dienstagabend sucht die Polizei nach Zeugen sowie nach dem Unfallverursacher.

Gegen 12 Uhr fuhr ein zuvor mit Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen stehender unbekannter Autofahrer unvermittelt in den Verkehr in Richtung St. Georgen ein, so dass eine von hinten kommende, 36-jährige Mercedes-Fahrerin stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein hinter der Frau fahrender 37-Jähriger mit einem Ford Ducato erkannte die Situation zu spät und prallte trotz des Versuchs auszuweichen in den Mercedes.

Hat Fahrer den Unfall gar nicht bemerkt?

Der unbekannte Autofahrer, der vermutlich mit einem weißen Ford Explorer Pick-Up mit FR-Kennzeichen unterwegs war, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall - den er möglicherweise gar nicht bemerkte - zu kümmern. Sowohl am Mercedes als auch am Ford entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, denen der weißen Ford Pick-Up entgegengekommen oder sonst aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07721/601-0 beim Revier Villingen zu melden.