Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer gegen 8.45 Uhr auf der K7148 von Hartheim nach Meßstetten. An der Kreuzung zur L433 wollte der Mann nach links abbiegen, fuhr jedoch aufgrund der dort vorherrschenden Straßenglätte mit seinem Lkw geradeaus über den Kreuzungsbereich in die Lochbrunnenstraße, wo er zunächst mit einem geparkten Auto kollidierte.

Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und prallte gegen ein Firmentor. Der Lkw des 53-Jährige schleuderte weiter nach rechts und stieß dort gegen am Straßenrand angebrachte Schutzplanken. Dort kam er auch zum Stehen.

Lesen Sie auch

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden am Lkw beträgt laut Polizei mindestens 10.000 Euro und am geparkten Auto etwa 9000 Euro. Die Beschädigungen an den Schutzplanken werden auf circa 1500 Euro beziffert und der Sachschaden am Tor auf rund 3000 Euro, so die Polizei.