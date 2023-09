Bei einem Überholvorgang zwischen Loßburg und Betzweiler kollidierte am Donnerstag ein Motorrad mit einem Mercedes. Der Biker wurde schwer verletzt.

Schwer verletzt wurde eine Person am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 408 zwischen Loßburg und Betzweiler.

Ein Motorradfahrer fuhr von Loßburg kommend in Richtung Betzweiler und versuchte auf Höhe „Innerer Vogelsberg“ zwei Fahrzeuge zu überholen. Nach dem Überholen eines Autos wollte der Biker zusätzlich einen Lkw überholen und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Mercedes.

Der Biker kam zu Fall und rutschte noch mehrere Meter über die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Mercedesfahrer und Beifahrerin wurden leicht verletzt

Der Motorradfahrer musste daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, während der Fahrer des Mercedes und dessen Beifahrerin mit leichten Verletzungen eingeliefert wurden.

Das Motorrad verursachte bei der Kollision einen langen Riss an der Seite des Autos, der sich vom vorderen Kotflügel bis zum Heck zog.

Ein langer Riss zieht sich vom vorderen Kotflügel bis zum Heck des Mercedes. Foto: Wagner Foto-Media /Andreas Wagner

Die Landesstraße 408 zwischen dem Kreisverkehr am Bühlhof und dem Abzweig zur Landesstraße 412 wurde ab circa 13 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe beider Kraftfahrzeuge ausliefen, musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Aufräumarbeiten und Straßenreinigung dauerten zwei Stunden.

5000 Euro Sachschaden am Motorrad

Am Motorrad entstand laut ersten Einschätzungen vor Ort ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Schadensumme am Mercedes konnte zu dieser Zeit noch nicht beziffert werden, liege aber vermutlich deutlich höher.