1 Der beschädigte Bus musste mit einem Spezialfahrzeug abgeschleppt werden. Foto: Beyer

Zwischen Loßburg und Freudenstadt ist es am Freitagnachmittag zu einem Bus-Unfall gekommen. Drei Passagiere und die Busfahrerin wurden leicht verletzt.















Loßburg - Ein Linienbus ist am Freitag um circa 13.30 Uhr nahe Loßburg von der Straße abgekommen und an einem Hang in Schräglage geraten. Der Bus war auf der B 294 von Loßburg in Richtung Freudenstadt unterwegs, als er laut Polizeiangaben kurz nach der Loßburger Ortsausfahrt aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Grünstreifen geriet, von der Straße rutschte und am Hang in Schräglage geriet.

Im Bus befanden sich neben der 38-jährigen Busfahrerin drei Fahrgäste. Laut Polizeiangaben wurden alle vier nur leicht verletzt. Der Bus musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen und abgeschleppt werden.

Lange Wartezeiten auf der Bundesstraße

Auf der B 294 bildete sich ein Stau. Es kam zu langen Wartezeiten. Viele Autofahrer verloren beim Warten die Geduld, wendeten und fuhren wieder zurück.