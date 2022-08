1 Mehrere Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben. Foto: dpa/Uncredited

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Los Angeles sind am Donnerstag mehrere Menschen ums Leben gekommen, mindestens neun wurden verletzt.















- Nahe der US-Westküstenmetropole Los Angeles hat sich ein schwerer Unfall ereignet, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Mindestens fünf Menschen seien bei dem Unfall in dem Ort View Park-Windsor Hills am Donnerstag gestorben, neun weitere verletzt worden, teilte die Feuerwehr zunächst mit. Dazu zählten die Behörden eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind. Eine weitere Person sei später tot in einem Fahrzeugwrack gefunden worden, berichteten örtliche Medien.

„Es sieht fast wie ein Kriegsschauplatz aus“, sagte ein Polizist vor Ort zu Journalisten. Ein von US-Medien veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt, wie ein Auto bei Rot über eine Kreuzung rast und dabei mehrere Fahrzeuge mit sich reißt. Einige gehen sofort in Flammen auf. Ersten Ermittlungen zufolge überlebte die Fahrerin des Wagens den Unfall. Ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren, sei unklar. Acht der Verletzten waren nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, darunter sechs Kinder und Jugendliche.