Ein Auto und ein Motorrad streifen sich am Freitag auf der L 409 zwischen Leinstetten und Neuneck. Die Fahrer sind sich uneins über den Hergang. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

(Gegen 13 Uhr waren die Fahrzeuge auf der Landesstraße unterwegs, als es in einem Kurvenbereich knapp wurde.

Eine 38-jährige Autofahrerin war auf der L 409 mit ihrem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Neuneck unterwegs. In einem Kurvenbereich kam ihr im Begegnungsverkehr ein 19-jähriger Motorradfahrer entgegen.

Es kam zu einer Streifkollision, in deren Verlauf der 19-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad verlor und mehrere Meter an einer neben der Fahrbahn befindlichen Mauer entlangstreifte. Einen Sturz konnte er verhindern, erlitt durch das Unfallgeschehen dennoch leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die 38-jährige PKW-Lenkerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Da beide Unfallbeteiligten den Unfallhergang unterschiedlich schildern werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423-81010 zu melden.