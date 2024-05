1 War am Mittwoch gefordert: die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Fabian Strauch/dpa

Ein betrunkener Lastwagenfahrer legt den Verkehr auf der Bundesstraße 463 drei Stunden lang lahm.









Link kopiert



Einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro hat am Mittwoch kurz nach 15 Uhr ein angetrunkener Lastwagenfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 463 zwischen Lautlingen und Laufen angerichtet. Der 53-Jährige war laut Polizei in Richtung Balingen unterwegs gewesen und etwa einen Kilometer hinter Lautlingen mit seinem Sattelzug rechts von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst fuhr er auf dem unbefestigten Seitenstreifen weiter; dann mähte er die Leitplanke um, wobei drei Reifen seines Aufliegers aufgeschlitzt wurden, kehrte dann auf die Fahrbahn zurück und fuhr noch 200 Meter weiter – erst als sich die Reifen von den Felgen lösten, hielt er am Fahrbahnrand an. Bereits zuvor hatten sich Fahrzeugteile selbstständig gemacht und den hinter dem Lastzug fahrenden Wagen, an dessen Steuer eine 25-jährige Frau saß, beschädigt.