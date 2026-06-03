Unfall auf B27: Passanten retten 62-Jährigen aus rauchendem Auto

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 27, kurz vor Lauffen ob Rottweil, ein Unfall ereignet.

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 27, kurz vor Lauffen ob Rottweil, auf Höhe eines Parkplatzes ein Unfall ereignet.

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr war ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Fiat auf der Bundesstraße 27 aus Richtung Rottweil kommend unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Die Polizei nennt nun am Mittwoch weitere Details. Demnach geriet der Fahrer in den Grünstreifen, fuhr hinter der Leitplanke, streifte einen Baum und prallte gegen einen weiteren Baum. Durch die Kollision entwickelte sich Rauch am Fiat.

Zwei Passanten eilten zur Hilfe, retteten den verletzten Fahrer aus dem Auto und versuchten, das Feuer mittels eines Feuerlöschers zu löschen. Die verständigten Rettungskräfte brachten den 62-Jährigen in ein Krankenhaus, die Feuerwehr löschte das Feuer.

Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.