Tragischer Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums: Eine 15-Jährige soll in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) mit einem E-Scooter eine 84-jährige Fußgängerin angefahren haben - die Seniorin stürzte und starb einen Tag später an den Folgen ihrer Verletzungen im Krankenhaus.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll die 15-Jährige am Samstagnachmittag mit einem gleichaltrigen Mädchen zu zweit und damit verbotenerweise auf dem Roller gefahren sein. Gegen die Roller-Lenkerin wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

In Deutschland ist eine Person strafmündig, wenn sie zum Zeitpunkt der Tat das 14. Lebensjahr vollendet hat. Das Jugendstrafrecht, unter das die 15-Jährige fällt, berücksichtigt bei einer Strafzumessung die individuelle Reife des Täters. Im Vordergrund steht neben einem erzieherischen Aspekt auch die Resozialisierung.

Warum die Jugendliche mit der 84-Jährigen zusammenstieß, ist nicht bekannt. Um den genauen Unfallhergang zu klären, suchen die Ermittler weitere Zeugen. Das Unfallopfer war in Begleitung unterwegs.

Immer wieder schwere Unfälle mit E-Scootern

Mit E-Scootern gibt es immer wieder schwere Unfälle. Ebenfalls am Samstag war ein 55-Jähriger bei einem Sturz mit einem E-Scooter in Reutlingen verletzt worden. Trotz Helms waren die Kopfverletzungen so schwer, dass der Mann im Krankenhaus starb.

Nach der Verkehrsunfallbilanz des Stuttgarter Innenministeriums nimmt die Zahl der Unfälle mit solchen Gefährten stark zu. Demnach waren Roller in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr in 1.465 Verkehrsunfälle verwickelt, knapp 33,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Sieben Menschen kamen mit einem E-Roller ums Leben, vier mehr als im Jahr zuvor. Bundesweit stieg die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten laut dem Statistischen Bundesamt von 8.443 in 2022 auf 9.439 in 2023.