1 Auf der Kreisstraße bei Jettingen in Richtung Sulz stießen zwei Autos zusammen. Foto: Pixabay

Ein Sachschaden von rund 75 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der Kreisstraße 1023 bei Jettingen.









Gegen 17.30 Uhr war ein 40-Jähriger dort mit seinem Auto in Fahrtrichtung Sulz am Eck unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach rechts in den Grünstreifen abkam. Als Reaktion darauf steuerte der 40-Jährige zu stark nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto einer 45-jährigen Fahrerin.