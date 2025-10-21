Unfall bei Iselshausen: Frontalcrash legt den Verkehr lahm

Auf der Kreisstraße 4346 zwischen Iselshausen und Mötzingen hat am Dienstagnachmittag ein Frontalzusammenstoß den Verkehr lahmgelegt.
Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr sind auf der Kreisstraße 4346 zwischen Nagold-Iselshausen und dem Industriegebiet Wolfsberg zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein drittes Fahrzeug, das aus Richtung Wolfsberg kam, krachte in das eine Unfallauto. Nach Angaben der Polizei vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Menschen leichter verletzt. Der Unfallschaden konnte noch nicht beziffert werden.