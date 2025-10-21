Unfall bei Iselshausen: Frontalcrash legt den Verkehr lahm

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr sind auf der Kreisstraße 4346 zwischen Nagold-Iselshausen und dem Industriegebiet Wolfsberg zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein drittes Fahrzeug, das aus Richtung Wolfsberg kam, krachte in das eine Unfallauto. Nach Angaben der Polizei vor Ort wurden bei dem Unfall zwei Menschen leichter verletzt. Der Unfallschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Unfallverursacher wollte einen Lastwagen überholen Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein BMW aus dem Kreis Freudenstadt kurz nach dem Ortsausgang von Iselshausen Richtung Mötzingen einen Lastwagen überholen. Dabei übersah er einen aus Richtung Wolfsberg kommenden BMW. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Ein ebenfalls aus Richtung Wolfsberg kommender SUV krachte in die Unfallstelle. Polizei, Krankenwagen und die Feuerwehr Nagold eilten zur Unfallstelle. Durch den Unfall und die Unfallaufnahme kam es im Feierabendverkehr zu längeren Behinderungen auf der Kreisstraße zwischen Iselshausen und Mötzingen.