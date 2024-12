Unfall bei Hüfingen: Kein Ersthelfer hielt bei Unfall von Seniorin an

Diebstähle in Donaueschingen Gäste klauen in Kneipen so einiges

Es gibt kuriose Diebstähle in Restaurants, Kneipen und Clubs. Das nervt die Gastronomen. In der Black-Pearl-Bar beispielsweise verschwindet immer mal wieder Deko. Polizei meldet höhere Fallzahlen, es ist aber eher ein Problem in der Hotellerie.