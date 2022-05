1 Eine Zeugin informierte über den Notruf die Polizei. (Symbolfoto) Foto: VRD – stock.adobe.com

Ein Autofahrer hat am Freitag bei Hüfingen alkoholisiert und ohne Führerschein einen Unfall verursacht.















Link kopiert

Hüfingen - Am Freitag gegen 23.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Mann laut Polizei mit einem Dacia Sandero auf der K 5741 von Hüfingen-Behla in Richtung Neudingen. In der Ortsmitte von Sumpfohren kam der Mann in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden BMW X1.

Der 60-jährige Fahrer des BMW blieb unverletzt. Der 21-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er hatte keinen Führerschein und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Zeugin alarmiert die Polizei

Einer Zeugin war der alkoholisierte Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise bereits im Vorfeld aufgefallen und sie hatte über Notruf die Polizei verständigt. Die anfahrende Streife des Polizeireviers Donaueschingen konnte den Dacia Sandero noch im Gegenverkehr zwischen Behla und Sumpfohren ausmachen und wollte ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Bis die Streife jedoch gewendet hatte und den Dacia einholte, hatte der 21-Jährige bereits den Unfall gebaut.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren vorsorglich drei

Rettungswagen und ein Notarzt an den Unfallort beordert worden.