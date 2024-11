Bei einem Auffahrunfall auf der A 81 nahe Eutingen ist am Mittwoch Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Am Mittwochmittag ist es auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem hoher Sachschaden entstanden ist.

Ein 23-jähriger Fiat-Fahrer war laut Polizeibericht in Richtung Horb unterwegs. Aufgrund einer Tagesbaustelle bildete sich ein Stau, was der junge Mann zu spät erkannte und in der Folge linksseitig in das Heck eines vor ihm abbremsenden VW Polo eines 82-Jährigen prallte.

Lesen Sie auch

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Polo um 180 Grad, woraufhin der Fiat den Wagen ein weiteres Mal frontal rammte, ehe der VW auf der linken Spur zum Stehen kam.

Beide Fahrer blieben unverletzt. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos, an denen Sachschaden in Höhe von jeweils rund 9000 Euro entstanden war.