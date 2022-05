UCI Mountainbike Weltcup 2022 Das sind die Topfahrer im Albstädter Bullentäle

Der neunte UCI Mountainbike Weltcup vom 6. bis 8. Mai in Albstadt wird es in sich haben. Es ist das zweite von elf Weltcup-Rennen der UCI-Saison und endlich säumen wieder Zuschauer die Strecke. Bei den Short-Track-Rennen der Damen und Herren am Freitag werden die Startpositionen für die Hauptrennen - die Cross-Country-Rennen - am Sonntag ermittelt. Wir werfen einen Blick auf die Favoriten.