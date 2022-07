1 Die junge Frau musste in eine Klinik gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch auf der A 81 bei der Anschlussstelle Horb eine 22-Jährige schwer verletzt worden.















Horb - Eine 22-Jährige war mit einem Mercedes 300 SL in Fahrtrichtung Stuttgart auf der linken Fahrspur unterwegs. Wegen eines von rechts auf ihren Fahrstreifen wechselnden Autos musste sie eine Vollbremsung machen, verlor die Kontrolle über ihren Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie streifte eine Brückenmauer und blieb schließlich auf dem recht Fahrtstreifen stehen.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden. Am 30 Jahre alten SL entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern, Telefon 0741/34879-0, zu melden.