Unfall bei Herrenzimmern: Warum Verletzte nicht gleich in eine Klinik gebracht werden konnten

Dass Verletzte nach einem schweren Unfall direkt ins Krankenhaus gebracht werden, klappt nicht immer, wie der Frontalzusammenstoß Anfang März bei Herrenzimmern zeigt.

Dieser Unfall sorgte am 8. März für den Einsatz eines Rettungshubschraubers und ein großes Rettungskräfte-Aufkommen: Am Ortsausgang Herrenzimmern war es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos gekommen. Zu den Verletzten zählten auch drei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Eines wurde per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht.

Beobachter berichteten, die Zuweisung geeigneter Kliniken habe sich dabei verzögert, weshalb Verletzte länger am Unfallort bleiben und dort versorgt werden mussten. Kapazitätsengpässe bei den Kliniken? Das sagt der Rettungsdienst dazu.

Im Fall des Herrenzimmerner Unfalls habe sich die Zuteilung eines zweiten „Kinder-Schockraums“ schwierig gestaltet, erfahren wir auf Nachfrage von Marcus Stotz, Rettungsdienst-Leiter beim DRK-Kreisverband. Deshalb habe man einen Rettungshubschrauber zum Transport in die Uniklinik angefordert.

Immer wieder Schwierigkeiten

Zur Frage, wonach entschieden werde, in welches Krankenhaus ein Verletzter gebracht werde, heißt es von Stotz, Hauptkriterium sei eine für den jeweiligen Fall geeignete Klinik. Aber: „Diese muss natürlich auch aufnahmebereit sein.“

Schwierigkeiten bei der Suche nach einer geeigneten Klinik, etwa bei komplexen Erkrankungen, würden immer wieder auftreten, räumt Stotz ein. Trotzdem reichten die vorhandenen Ressourcen in der Raumschaft in der Regel aus, so seine Einschätzung. „Bei größeren Schadenslagen mit mehreren Schwer- und Schwerstverletzten muss der Radius der aufnehmenden Kliniken aber deutlich größer gezogen werden.“

„Zumutbar“ ist eine Frage der Umstände

Und welche Entfernung wird als zumutbar erachtet? „Hier muss zwischen einem bodengebundenen und einem Transport per Rettungshubschrauber unterschieden werden“, meint Marcus Stotz.

Eine „zumutbare“ Entfernung exakt zu definieren, gestalte sich seiner Auffassung nach schwierig, da immer mehrere Faktoren eine Klinikauswahl beeinflussen. „So kann bei gutem Flugwetter eine etwas weiter entferne Klink durchaus in zumutbarer Entfernung liegen; sollte der Transport allerdings auf dem Landweg erfolgen müssen (schlechtes Wetter, Nichtverfügbarkeit eines Rettungshubschraubers et cetera), so reduziert sich natürlich die ‚zumutbare‘ Entfernung entsprechend.“

Wenn nur eine Klinik aufnahmebereit sei, die weiter entfernt liege, dann sei dies dann leider die entsprechend „zumutbare“ Entfernung, sagt Stotz.