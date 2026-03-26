Unfall bei Herrenzimmern: Warum Verletzte nicht gleich in eine Klinik gebracht werden konnten

Dass Verletzte nach einem schweren Unfall direkt ins Krankenhaus gebracht werden, klappt nicht immer, wie der Frontalzusammenstoß Anfang März bei Herrenzimmern zeigt.
Dieser Unfall sorgte am 8. März für den Einsatz eines Rettungshubschraubers und ein großes Rettungskräfte-Aufkommen: Am Ortsausgang Herrenzimmern war es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos gekommen. Zu den Verletzten zählten auch drei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren. Eines wurde per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht.