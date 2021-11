5 Der AMG war nach dem Unfall nur noch Schrott. Foto: 7aktuell.de/ Hessenauer

Ein 30-jähriger Autofahrer ist zwischen Heilbronn und Donnbronn von der Straße abgekommen. In der Folge überschlug sich der AMG – der Mann verletzte sich dabei.















Heilbronn - Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer hat sich bei einem spektakulären Verkehrsunfall zwischen Heilbronn und Donnbronn glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem AMG gegen 11.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Donnbronn unterwegs, als er alleinbeteiligt von der Straße kam und sich überschlug.

Mann kommt ins Krankenhaus

In der Folge schanzte das Fahrzeug über einen knapp zwei Meter hohen Zaun, ohne diesen zu berühren. Anschließend kam das Auto völlig zerstört zum Stehen. Der Mann, der kurz vor dem Unfall nach Angaben von Zeugen in einer Kurve überholte, kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein Totalschaden.