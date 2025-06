Auf der Kreisstraße zwischen Hausach und Fischerbach ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein Auto ist alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und mit der Böschung kollidiert, heißt es in einer Mitteilung.

Der Rettungshubschrauber war im Einsatz

Das Auto der jungen Fahrerin hat sich mehrfach überschlagen. Laut dem Einsatzleiter und Kommandanten der Fischerbacher Feuerwehr, Markus Schwarze ist die Unfallursache noch unklar. Ob der Hitzetag dabei eine Rolle gespielt hat, bleibe ebenfalls ungeklärt. Die Fahrerin und die Beifahrerin seien schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Die eine wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Villingen geflogen, die andere kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, so Schwarze.

Lesen Sie auch

Die Feuerwehr Fischerbach war im Einsatz und ebenso der Rüstwagen aus Haslach. Dieser war zu Schulungszwecken gerade in Hausach, als die Alarmierung kam, und war daher schnell vor. Es habe geheißen, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person so Schwarze. Die Feuerwehr rückte daher in voller Montur mit Atemschutzgerät an. Glücklicherweise konnten die beiden Frauen jedoch ohne technische Hilfe befreit werden.