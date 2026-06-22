Unfall bei Hasel: Alkohol und Cannabis

Ein 40-Jähriger fährt bei Hasel mit seinem Auto in den Graben und flüchtet.

Unter Einfluss von Alkohol und Cannabis ist bei Hasel ein Autofahrer in den Straßengraben gefahren, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie sucht nun mögliche Zeugen.

Mit seinem Honda befuhr am Samstag gegen 5.00 Uhr ein 44 Jahre alter Mann die B 518 in Fahrtrichtung Hasel. Vermutlich aufgrund seiner Alkohol- und Cannabisbeeinflussung kam er von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben stecken.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer holte den 44-Jährigen an der Unfallstelle ab und fuhr ihn nach Hause. Dort wurde der Honda-Fahrer von der Polizei aufgesucht.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66 69 80, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.