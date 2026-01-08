Unfall bei Hase: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Ein 34 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Mitsubishi gegen 20 Uhr die Bundesstraße 518 von Schopfheim kommend in Richtung Wehr. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermeintlich wegen einer nicht angepassten Bereifung, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, woraufhin sich das Auto leicht drehte und mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt.