Unfall bei Hase Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn red/pm 08.01.2026 - 12:07 Uhr 1 Ein Unfall hat sich bei Hasel auf schneeglatter Fahrbahn ereignet. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa Ein Auto hat sich bei Hasel auf glatter Straße gedreht und geriet auf die Gegenfahrbahn. Link kopiert Ein Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn hat sich am Mittwoch bei Hasel ereignet, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 34 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Mitsubishi gegen 20 Uhr die Bundesstraße 518 von Schopfheim kommend in Richtung Wehr. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermeintlich wegen einer nicht angepassten Bereifung, auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, woraufhin sich das Auto leicht drehte und mit einem entgegenkommenden VW zusammenstieß. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 43 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am Volkswagen von rund 10 000 Euro.