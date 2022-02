1 Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste geborgen werden. Foto: Dold

Eine spiegelglatte Fahrbahn zwischen Hardt und Schramberg forderte am Montag einen Unfall















Link kopiert

Spiegelglatt war es am Montagmorgen stellenweise zwischen Hardt und Schramberg. Die Straßenmeisterei hatte zwar am sehr frühen Morgen bereits gesalzen. Allerdings setzten Graupelschauer ein, die festfroren und die Straße zu einer echten Eisbahn machten. Das wurde einem Autofahrer gegen 9.30 Uhr zum Verhängnis. Unterhalb der Steinreute konnte er sein Fahrzeug in einer Linkskurve nicht mehr kontrollieren und krachte auf die Mauer. Foto: Dold