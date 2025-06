1 Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto). Foto: Monika Skolimowska/dpa Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag bei Haigerloch-Gruol erlitten.







Ein 64-jähriger Fahrer eines Ineos Grenadier ist gegen 14.15 Uhr auf Abschleifung von der B 463 herkommend gefahren und hatte an der Einmündung in die L 390 angehalten. Dann wollte er nach links auf die Landstraße in Richtung Gruol abbiegen.