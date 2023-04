1 Abgeschleppt werden musste ein VW Tiguan, nachdem seine Frontpartie beim Zusammenstoß mit dem Sattelzug im Hintergrund komplett eingedrückt wurde. Foto: Thomas Kost

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Sattelzugs bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen an der Einmündung der L 390 in die Bundesstraße 463 erlitten. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.









Der 74 Jahre alte Lenker eines VW Tiguan war gegen 9 Uhr laut Polizei auf der der Landesstraße von Haigerloch her in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der Stunzachbrücke wollte er nach links abbiegen um in Richtung Stetten/Balingen zu fahren. Möglicherweise hat er dabei die Entfernung zu einem sich aus Richtung Stetten nähernden Lastwagens unterschätzt oder ihn sogar übersehen. Jedenfalls kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, obwohl der 46-jährige Lastwagenfahrer noch eine Vollbremsung eingeleitet und sein Fahrzeug nach links gezogen hat, um eine Kollision zu vermeiden.

Mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Doch es kam zum Zusammenstoß, bei der die rechte Fahrzeugseite des Sattelzuges beschädigt und die Frontpartie des VW komplett eingedrückt wurden.

Der Lastwagenfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Auch der nach ersten Erkenntnissen leicht verletzte 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Er konnte noch selbst aus seinem Autowrack aussteigen. Der Mann hatte wohl noch ziemliches Glück: wäre er vermutlich nur eine halbe Sekunde früher in die Bundesstraße eingebogen, hätte der Lastwagen möglicherweise die Fahrerseite und nicht die Front seines Autos gerammt.

Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 24 000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Einmündungsbereich bis etwa 12.20 Uhr voll gesperrt und der Verkehr auf der Bundesstraße einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Dies führte teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Haigerlocher Feuerwehr rückte mit rund 20 Mann und mehreren Fahrzeuge zu diesem Verkehrsunfall aus, sie sicherte die Unfallstelle beseitigte ausgelaufenen Flüssigkeiten.

Zweiter Unfall an dieser Stelle in einer Woche

Am Unfallort war auch der Haigerlocher Bürgermeister Heiko Lebherz – und zwar nicht in seiner Funktion als Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes, sondern als aktiver Rettungshelfer. Er war gerade auf dem Weg ins Haigerlocher Rathaus, als ihn die Alarmierung im Auto erreichte.

Erst vor einer Woche hatte es an der selben Stelle einen ebenfalls schweren Unfall gegeben. Eine 22-jährige Autofahrerin war am vergangenen Mittwoch mit ihrem Mercedes aus ungeklärter Ursache auf der Brücke von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich schwer verletzt. Das Auto war praktisch Totalschaden.