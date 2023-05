1 Die Rettungskräfte konnten den beiden Verunglückten am Sonntag nicht mehr helfen. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report 24

Der am Pfingstsonntag verunglückte Motorradfahrer und seine Sozia aus Stühlingen hinterlassen zwei Kinder. Sie waren beim DRK tätig, der Motorradfahrer auch bei der Feuerwehr. Die Polizei hält sich mit weiteren Aussagen bedeckt.









Bestürzung herrscht in Gutach und in besonders in Stühlingen ob des tragischen Unfalls der sich am Pfingstsonntag auf der L 107 in der Nähe des Landwasserecks ereignete. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr zwischen Gutach und Oberprechtal.