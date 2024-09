Bei Grosselfingen ist es am Montag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 57-Jährige musste ins Krankenhaus.

Bei einem Auffahrunfall auf der L 391 bei Grosselfingen hat eine 57-jährige Autofahrerin am Montagvormittag leichte Verletzungen erlitten. Das berichtet die Polizei.

Eine 23-Jährige war gegen 11.30 Uhr mit einem Audi A3 auf der Landstraße in Richtung Rangendingen unterwegs. Ihren Angaben nach rannten am Ortsende von Grosselfingen vermutlich zwei Eichhörnchen über die Fahrbahn, so dass die Frau abbremste.

Einer nachfolgenden, 57 Jahre alten Lenkerin ebenfalls eines Audi A3 reichte es nicht rechtzeitig zu bremsen und sie krachte ins Heck des vorderen Audi. Die 57-Jährige verletzte sich hierbei und musste mit einem Rettungswagen eine Klinik gebracht werden. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.