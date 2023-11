Die Schüler waren demnach in einem Privatauto auf dem Rückweg von einer Exkursion zur Gedenkstätte Grafeneck.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 12.40 Uhr nahe Gomadingen. Ein 18-Jähriger wollte mit einem Seat von der L 247 aus Richtung Grafeneck nach links auf die L 230 Richtung Steingebronn abbiegen. Dabei nahm er dem Lastwagen eines 59-Jährigen die Vorfahrt. Der Lkw-Fahrer versuchten noch, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Vergeblich. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Seat um die eigene Achse und blieb im Grünstreifen liegen.

Beide Fahrer sowie die vier 18 und 20 Jahre alten Mitfahrer im Seat wurden teils schwer verletzt vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Ein 18-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Drei Schüler wieder aus Klinik entlassen

Drei der fünf Schüler sollen zwischenzeitlich wieder aus der Klinik entlassen worden sein.