Reifenprofiltiefe könnte Ursache in St. Georgen sein

1 Am Donnerstag ist es in St. Georgen zu einem Unfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

Bereits am Donnerstag hat ein 34-Jähriger in St. Georgen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin kam es zu einem Unfall mit 15 000 Euro Schaden.









Am Donnerstag ist es auf der Hornberger Straße, gegen 16.30 Uhr, zu einem Unfall mit 15 000 Euro Schaden gekommen. Auf winterglatter Straße verlor ein 34-jähriger Dacia-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, teilt die Polizei am Dienstag mit. Er rutschte daraufhin in den Gegenverkehr.