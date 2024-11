1 Ein Autofahrer hat in Gutmadingen einen Linienbus gestreift. (Symbolfoto) Foto: Robert Michael/dpa

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Gutmadingen mit seinem Mercedes einen Linienbus gestreift. Dabei entstand hoher Sachschaden.









Bei einem Unfall in der Schulstraße in Gutmadingen ist am Dienstagnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Dies meldet die Polizei.