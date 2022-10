4 Sieben Schulkinder wurden bei dem Unfall nahe Fichtenberg leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der Fahrer eines Kleinbusses, in dem viele Kinder sitzen, übersieht ein herankommendes Auto. Durch den heftigen Zusammenstoß wird das Fahrzeug 20 Meter weit geschleudert. Sieben Schüler und eine Erwachsene werden verletzt.















Bei einem Unfall in der Nähe von Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall), an dem ein Kleinbus und ein Auto beteiligt waren, wurden sieben Schulkindern leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinbusses übersah wohl an einer Stoppstelle ein Auto, die Fahrzeuge stießen zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinbus rund 20 Meter weit geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Ersthelfer konnten die Schüler über die Hecktür aus dem Kleinbus holen. Die Fahrerin des Autos wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt.