1 Bei einem Unfall zwischen Epfendorf und Dietingen hat ein Auto sich überschlagen. (Symbolbild) Foto: © Sved Oliver – stock.adobe.com

Am Samstagabend hat sich auf der Talhauser Straße zwischen Epfendorf-Talhausen und Dietingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Straße abgekommen und sich in der Folge überschlagen hat.









Wie die Polizei mitteilte, war ein 20-jähriger Seat-Fahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Talhauser Straße in Richtung Dietingen unterwegs. Auf der Strecke geriet der junge Mann zunächst in den rechtsseitigen Grünstreifen, übersteuerte seinen Wagen und kam in der Folge ins Schleudern.