Bei einem Unfall auf der A 81 zwischen Empfingen und Horb ist an zwei beteiligten Autos ein Totalschaden entstanden, weil sie beim Überholen in die Leitplanke gefahren sind. Die Polizei sucht Zeugen.















Empfingen - Eine 27-Jährige am Steuer eines Fiat 500 überholte gegen 0.30 Uhr kurz nach der Auffahrt in Richtung Stuttgart einen Renault Clio, der von einer 33-Jährigen gefahren wurde. Hierbei stießen die beiden Kleinwagen zusammen und kamen ins Schleudern. Beide krachten in die Leitplanke, wodurch jeweils Totalschaden an den Autos entstand.

Die Fahrerinnen blieben unverletzt, wurden aber vom Rettungsdienst zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Wer den Unfall verursachte, ist bislang noch unklar.

Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0741/348790 zu melden.