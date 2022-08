1 Die Polizei musste zu einem Unfall zwischen Dunningen und Seedorf. (Symbolfoto) Foto: Lukas Sembera – stock.adobe.com

Auf der Landesstraße 422 zwischen Dunningen und Seedorf ist es am Mittwochabend während eines Überholvorgangs zu einem Unfall gekommen.















Dunningen - Ein 39 Jahre alter Mann fuhr mit einem Opel Insignia auf der L 422 von Seedorf in Richtung Dunningen.

Während der Mann einen vorausfahrenden Seat Cupra überholte, kam er mit seinem Wagen linksseitig auf den Grünstreifen, touchierte dabei einen Leitpfosten, lenkte nach rechts gegen und streifte in der Folge den auf gleicher Höhe befindlichen Seat.

13 000 Euro Schaden

Sowohl der 25-jährige Seat-Fahrer, als auch der 39-Jährige blieben unverletzt, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro, am Opel in Höhe von rund 5000 Euro.